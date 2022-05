Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora a a Tribunalului Constanta in legatura cu Regulamentul parcarilor publice din oras In urma cu scurt timp, magistratii Sectiei Contencios administrativ si fiscal au hotarat sa respinga, ca nefondata, o noua cerere de anulare a Regulamentului parcarilor.Hotararea a fost luata de…

- Un barbat, de 33 de ani, din Sangeorz Bai, a fost arestat marți, 10 mai, in urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in baza ordonanței de delegare, in cadrul unui dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud. Dosarul…

- Un barbat de 33 de ani din Sangeorz Bai, județul Bistrița-Nasaud, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi intrat in curtea unei femei pe care a amenințat-o cu moartea. Suspectul ar fi tras doua focuri de arma dupa ce in zona au aparut mai mulți barbați. Fii la curent cu cele…

- Judecatorii de laCurtea Suprma au stabilit un nou termen in dosarul in care Elena Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, a fost condamnata in prima instanta la opt ani de inchisoare.…

- Muzicianul britanic Ed Sheeran a castigat un proces pentru drepturile de autor ale melodiei sale de succes „Shape of You”, conform Variety. O Inalta Curte din Marea Britanie a decis miercuri ca Sheeran nu a plagiat piesa lui Sami Chokri „Oh Why” lansata in 2015. In hotararea sa, judecatorul Antony...…

- Primarul comunei Rosia Montana a fost victima intr-un proces penal in care doi barbati care l-au amenintat cu moartea in ziua alegerilor locale din 2020 erau acuzati de amenintare. ”Te tai, primare, daca mai iesi din primarie, fac bucati din tine, daca mai iesi primar” si ”va curge sange” sunt doar…

- Un primar din Alba a iertat doi barbați care l-au amenințat cu moartea, pe Facebook, in noaptea alegerilor: Te tai, iți dau glonț Doi barbați din Alba, care au amenințat cu moartea pe Facebook, un candidant pentru funcția de primar, cu o noapte inainte de alegerile locale din 2020, au fost iertați de…

- Zi de coșmar pentru o familie din Aiud: Soțul agresiv și-a amenințat soția cu moartea și lovit fiul care a vrut sa iși apere mama Un barbat din Aiud s-a ales cu mai multe dosare penale, dar a și fost reținut de polițiști dupa ce și-a amenințat soția cu moartea, și-a lovit fiul care a vrut sa iși protejeze…