Decizie CNSU: Școlile vor rămâne deschise indiferent de rata de infectare/ Condiţii pentru nunţi şi botezuri (DOCUMENT) Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 76 prin care propune mai multe masuri in localitațile unde incidența cazurilor de Covid-19 depașește 6/1000 de locuitori. Astfel, conform documentului, elevii se vor duce fizic la școala, indiferent de rata de infectare, cu criterii clare pentru suspendarea orelor in functie de numarul de cazuri si cu teste rapide de saliva, pentru monitorizarea situatiei epidemilogice. In cazul unei incidente a cazurilor de COVID-19 de peste 6 la mie, magazinele se inchid la 22.00, iar nuntile si botezurile au limita de participanti cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, hotararea prin care propune urmatoarele masuri: participarea preșcolarilor și elevilor la cursuri fața in fața indiferent de rata de incidența din localitate, utilizarea in școli a testelor antigen pe baza de saliva, la o rata de…

- CNSU a decis in ședința de astazi, 30 septembrie 2021, modificarea și completarea masurilor adoptate la nivelul localitaților in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6 la mia de locuitori. CNSU propune eliminarea testelor pentru activitațile desfașurate in activitațile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 76 prin care se propune: abilitarea ME si MS pentru modificarea Ordinului comun nr 5196 1756 2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor institutiilor de invatamant in conditii de siguranta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 76 prin care se propune: – *abilitarea ME și MS pentru modificarea Ordinului comun* nr 5196/1756/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța…

- Rata de infectare in București a trecut miercuri de 6 la mia de locuitori, conform datelor transmise de catre autoritați. Reamintim ca in situația in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie se instituie carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, pentru aplicarea acestei…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a abilitat, joi, ministrii Sanatatii si Educatiei sa semneze ordinul comun cu masurile pentru derularea anului scolar. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 2 septembrie 2021, Hotararea numarul 65 pentru abilitarea…

- Hotarare CNSU privind abilitarea Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii in vederea emiterii unui Ordinului comun prin care sa fie stabilite masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor…

- CNSU, noi masuri de relaxare de la 1 august: Festivaluri cu 75.000 de persoane, acces in baruri, cluburi, discoteci și sali de jocuri de noroc doar pentru persoanele vaccinate Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare care prevede noi masuri de relaxare a restricțiilor…