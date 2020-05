Stiri pe aceeasi tema

- "A avut loc o consultare fireasca a membrilor Sfantului Sinod in legatura cu o scurta amanare a impartasirii comune, pana la finalizarea unei consultari inter-ortodoxe cu celelalte Biserici, confruntate si ele in acelasi registru liturgic cu provocarea ridicata de pandemie", a declarat Vasile Banescu.…

- Slujba de duminica se va relua in aer liber, dar nimeni nu va fi impartașit la final ei. Aceasta practica veche de noua secole se va putea relua dupa gasirea unei soluții, in contexul pandemiei de coronavirus, a anunțat, miercuri, Biserica Ortodoxa Romana printr-un comunicat remis Libertatea.Astfel,…

- Impartașirea cu aceeași lingurița este din nou subiect de disputa in contextul relaxarii de dupa 15 mai. Printre recomandarile propuse de Institutul Național de Sanatate Publica se numara și faptul ca impartașania sa se faca doar cu lingurițe și pahare de unica folosința. Vasile Banescu, purtatorul…

- Lingurița de unica folosința la Impartașanie? Ce zice Biserica. Lingurița pentru impartașanie ar putea disparea din biserici. Autoritațile au vorbit in ultima perioada despre inlocuirea acesteia cu lingurițe de unica folosința iar premierul Ludovic Orban a dat de ințeles ca aceasta ar putea fi una dintre…

- Biserica Ortodoxa Romana iși dorește reluarea slujbelor religioase la care sa participe și credincioșii, in contextul expirarii starii de urgența incepand cu data de 15 mai. In acest sens, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat pentru Digi24 ca „Biserica Ortodoxa Romana,…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a declarat ca acordul Patriarhiei cu MAI privind organizarea de Paște a fost unul „interinstitutional, oficial si public”, aratand ca „nu Biserica ia deciziile, ea doar le respecta”. „Acordul Patriarhiei Romane cu MAI a fost unul…

- In plina epidemie cu noul coronavirus, conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) vrea sa-i implice, in Noaptea de Inviere, pe toti politistii in operatiunile de livrare a Sfintei Lumini catre credinciosi. Asta dupa ce reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane au si anuntat cum se va…

- Credincioșii sunt indemnați sa iși amenajeze in locuințe spații de rugaciune și sa participe la slujbe online, pe canalele locale sau pe televiziunea oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!