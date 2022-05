Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a facut aceasta declarație la conferința de presa comuna cu premierul bulgar, la București și a precizat ca in acest moment nu este cazul pentru o astfel de decizie in cazul romanilor de a parasi Republica Moldova.„La nivelul Ministerului de Externe si al Guvernului am efectuat…

- Medicii clujeni au avut parte, recent, de o situație rar intalnita, dupa ce un barbat a ajuns cu un lingou, ce ar parea a fi din aur, in stomac. Omul a fost deja supus unei intervenții chirurgicale. In acest caz a fost sesizata poliția, iar oamenii legii au inceput deja cercetarile. Cazul a ajuns recent…

- Prin intrarea in vigoare a noului Cod Rutier s-a creat un haos de neimaginat in randul șoferilor ca urmare a aplicarii dupa bunul plac de catre agenții de circulație a noilor prevederi, deși Curtea Constituționala a Romaniei a stabilit foarte clar cu trebuie aplicate sancțiunile pentru cei care nu respecta…

- Un eveniment tragic a avut loc in Italia, dupa ce un roman, in varsta de 47 de ani, a fost gasit fara suflare sub un morman de gunoi. Barbatul disparuse, in urma cu 20 de zile, iar ultima data a fost vazut in Alba Adriatica, in prima saptamana a lunii martie. In momentul de fața autoritațile investigheaza…

- Alba: Barbat REȚINUT in cazul celor 400 de oi moarte in incendiul de la Valea Lunga. Ce a facut Un barbat din comuna Valea Lunga a fost reținut de polițiști, pentru distrugere din culpa, in cazul incendiului de pe raza localitații, in urma caruia au murit peste 400 de oi, a fost distrus un saivan și…

- Patru ani de procese, la Judecatoria Alba Iulia, pentru o decizie in cazul unui portofel furat de pe o terasa din oraș Un caz de furt al unui portofel plin cu euro, de pe o terasa din Alba Iulia, a primit o prima decizie in instanța dupa aproape cinci ani de la comiterea faptei. Mai exact, deși fapta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca nu a fost luata o decizie cu privire la anularea starii de alerta, mentionand ca o hotarare in acest sens trebuie sa vina in curand deoarece starea de alerta expira in 8 martie. Lucian Bode a fost intrebat, vineri, daca vom iesi din starea de alerta…

- Cazul primarului din Ștefaneștii de Jos, acuzat de fapte șocante, alaturi de alți patru „șmecheri” de teapa lui - trafic de copii, viol și atacuri de tip mafiot, pentru lichidarea martorilor - este din ce in ce mai interesant.