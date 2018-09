Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 septembrie 2018, a inculpatei GOLBAN LUCICA, șefa Serviciului de Informații Fiscale din cadrul Administrației…

- Lavinia Valeria Lefterache, Luciana Mera si Lucia Tatiana Rog, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul in care Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost condamnat, tot in prima instanta, la cinci ani…

- Sentința in dosarul finanțarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timișoara. Magistrații de la Tribunalul Timiș l-au condamnat pe Ioan Cojocari la 3 ani cu suspendare. Cojocari va trebui sa plateasca Primariei Timișoara 27.000.000 de lei. Ceilalți inculpați din dosar au fost achitați.UPDATE. Ioan Cojocari:…

- Instanta suprema a decis, joi, sa-i achite pe Radu Mazare si pe fratele acestuia, in dosarul in care sunt judecati alaturi de Avraham Morgenstern, pentru fapte de coruptie privind unele licitatii. Decizia nu e definitiva.

- ICCJ ar putea pronunta joi sentinta in dosarul campusului social Henri Coanda, in care DNA a cerut condamnari de 7 ani de inchisoare pentru Radu Mazare si pentru fratele sau, ei fiind judecati pentru luare de mita, respectiv complicitate la luare de mita si fals in declaratii.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 28 iunie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. La ultimul termen al procesului, din 7 iunie, reprezentantul…