Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins, vineri, apelurile cluburilor Zenit Sankt Petersburg, TSKA Moscova, FC Soci si Dinamo Moscova depuse dupa ce echipele au fost excluse din competitiile internationale ca urmare a razboiului din Ucraina. TAS a respins si apelurile federatiei ruse impotriva deciziilor FIFA si UEFA de suspendare a tuturor echipelor din Rusia