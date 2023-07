Administratorii Carrefour au admis, cu cateva luni in urma, ca au achizitionat hipermarketurile Cora in Romania. Acum, retailerul a trecut la pasul urmator. Au achizitionat Cora și Match din Franța. Au pus mana pe o afacere-mamut Magazinele achiziționate prezinta o complementaritate geografica puternica pentru Carrefour, cu o cota de piața solida in regiunile de est […] The post Decizia pe care a luat-o retailerul Carrefour in Franta, dupa ce a cumparat hipermarketurile Cora in Romania first appeared on Ziarul National .