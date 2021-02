Judecatorii au luat o decizie in cazul cereri depuse de Claudia Patrașcanu pentru a-i interzice lui Gabi Badalau sa-și viziteze copiii. Bruneta i-a cerut afaceristului sa-și faca testul antidrog in cadrul procesului de divorț, acuzandu-l pe afacerist ca ar consuma substațe ilegale, iar cei mici nu ar fi in siguranța cu el. Astazi, instanța a luat o decizie in acest dosar, care nu o mulțumește deloc pe artista.