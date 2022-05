Finlanda a anunțat oficial ca dorește aderarea la NATO. Vestea a fost adusa chiar de președintele Sauli Niinisto. De asemenea, si un consiliu guvernamental a decis ca Finlanda va cere sa devina membra a NATO. Orice decizie privind aderarea unui nou stat la NATO trebuie luata prin decizie unanima de catre țarile membre. Liderii NATO […] The post Decizia finala a Finlandei privind aderarea la NATO, dupa ce presedintele Niinisto a vorbit cu Putin la telefon first appeared on Ziarul National .