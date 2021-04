Decizia care punct plimbărilor de anvergură pe apă, în Veneția Navele de croaziera nu vor mai avea acces in centrul istoric al Veneției. Autoritațile italiene spun ca decizia a fost luata dupa ce UNESCO a insistat pentru protejarea patrimoniului. Astfel, potrivit presei italiene, marile nave de croaziera nu mai pot intra in canalul Giudecca al orașului Veneția, care duce in Piața San Marco. Navele mari ar trebui sa acosteze in portul industrial din Veneția. Ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, a salutat aceasta decizie, pe care a catalogat-o ca fiind „corecta, așteptata de ani de zile”. Ani de controverse Și, intr-adevar, au fost ani de controverse,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Navele de croaziera nu vor mai avea acces in centrul istoric al Veneției. Autoritațile italiene spun ca decizia a fost luata dupa ce UNESCO a insistat pentru protejarea patrimoniului. Astfel, potrivit presei italiene, marile nave de croaziera nu mai pot intra in canalul Giudecca al orașului Veneția,…

- Decizia a venit ca raspuns la o cerere din partea UNESCO pentru protejarea patrimoniului. Criticii susțin ca navele provoaca poluare și erodeaza bazele orașului, care sufera de inundații regulate, relateaza BBC . Navele mari vor trebui de acum inainte sa acosteze in portul industrial al orașului pana…

- Protestul de la metrou se suspenda, insa circulația trenurilor se va relua sambata dimineața. In urma discuțiilor, s-a ajuns la un consens, urmand sa se continue negocierile pe doleanțele sindicaliștilor. Pe perioada negocierilor se suspenda acțiunile disciplinare care ii vizeaza pe sindicaliști. “Protestul…

- Guvernul italian a anuntat joi ca accesul vaselor de croaziera de mari dimensiuni va fi interzis temporar in centrul orasului Venetia, ambarcatiunile fiind redirectionate catre portul industrial Marghera, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Ministrii Mediului, Culturii, Turismului si Infrastructurii…

- Sectiuni din canalele Venetiei au ramas aproape secate in urma unor maree exceptional de joase, la doar cateva luni dupa ce orasul-laguna din Italia a fost afectat de inundatii, relateaza Agerpres.In luna decembrie, maree inalte au inundat Piata San Marco, provocand daune magazinelor si altor cladiri.In…

- Sectiuni din canalele Venetiei au ramas aproape secate in urma unor maree exceptional de joase, la doar cateva luni dupa ce orasul-laguna din Italia a fost afectat de inundatii, relateaza The Independent potrivit news.ro. Barcile si gondolele au esuat si au putut fi vazute stand in noroiul de pe…

- Sectiuni din canalele Venetiei au ramas aproape secate in urma unor maree exceptional de joase, la doar cateva luni dupa ce orasul-laguna din Italia a fost afectat de inundatii, relateaza The Independent. Barcile si gondolele au esuat si au putut fi vazute stand in noroiul…

- Marea Britanie continua sa administreze vaccinul AstraZeneca chiar daca un nou studiu arata ca eficacitatea serului este limitata impotriva tulpinii sud-africane a coronavirusului. Ministrul britanic pentru vaccinare, Nadhim Zahawi, spune ca imunizarea va continua fiindca vaccinul poate fi eficient…