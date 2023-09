Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Alaiba, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, a scris in rețelele sociale ca in curind, in Moldova, vor veni in vizita reprezentanții unei companii low-cost din Germania. "Sintem precaut optimiști. Saptamina viitoare ne viziteaza reprezentanții companiei Eurowings…

- Dumitru Alaiba, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca in domeniul controlului de stat a activitații de antreprenor se reduce in jumatate valoarea minima a obligației fiscale sau vamale care pot fi contestate in consiliul…

- Prim-ministrul nu vede „o tragedie” in rocadele din Executiv, la nivel de miniștri. „Cabinetul de miniștri este un organ viu, cu obiective foarte clare și cand simțim ca putem sa imbunatațim ceva, se fac schimbarile, mergem inainte”, a comentat șeful Guvernului ultimele demisii și numiri din cadrul…

- Semnarea Acordului cu Asociația Europeana de Liber Schimb (EFTA), care intrunește țari precum Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția va ajuta Republica Moldova sa creasca volumele exporturilor spre aceste piețe, iar antreprenorii vor obține succese pe piețele respective, a declarat ministrul Dezvoltarii…

- Cetatenii din cele 27 de tari ale Uniunii Europene, dar și din Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și statele din Balcani vor putea activa in Republica Moldova fara permis de munca. Decizia a fost luata miercuri, 28 iunie, de Guvernul Republicii Moldova, la initiativa Ministerului Dezvoltarii Economice…

- In prezența prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, și a vicepremierului Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, a fost semnat Acordul de Liber Schimb cu statele Asociației Europene a Liberului Schimb - EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), informeaza…

- Prim-ministrul Dorin Recean efectueaza o vizita de lucru in Elveția și in Principatul Liechtenstein, desfașurata cu prilejul semnarii cu țarile Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) a unui Acord de Comerț Liber. Oficialul este insoțit de viceprim-ministrul,…

- Ministerul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii a prezentat in cadrul unei conferințe de presa particularitațile Programului guvernamental de stimulare a investițiilor "373". Una dintre prioritațile de baza ale Guvernului este dezvoltarea economica, a spus ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii,…