Stiri pe aceeasi tema

- Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, incepand cu anul 2019 și pana in prezent, la nivelul unei școli postliceale, ar fi fost dezvoltat un mecanism ilegal, constand in școlarizarea fictiva a unor cetațeni italieni (care nu cunosc limba romana și care nu s-au prezentat la cursuri și…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA.Potrivit documentului,…

- Eurostat a publicat astazi, de Ziua Mondiala a Radioului, cateva date despre salariatii din acest domeniu. Companiile care ofereau in 2022 servicii de radiodifuziune in statele membre ale Uniunii Europene aveau 30.000 de angajati si o cifra neta de afaceri de patru miliarde de euro, arata datele publicate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a afirmat, luni, inainte de participarea la Consiliul Afaceri Externe (CAE) , la Bruxelles, ca statele comunitare trebuie sa foloseasca „toate mijloacele” pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, informeaza AGERPRES . „In acest moment crucial este important…

- "In acest moment crucial este important sa folosim toate mijloacele pe care le avem la dispozitie pentru a continua sa sprijinim Ucraina", a declarat sefa diplomatiei romane.Ea a aratat ca "Ucraina trebuie sa ramana o prioritate pe agenda Uniunii Europene"."Trebuie sa implementam rapid etape foarte…

- Aeroportul Internațional Henri Coanda-Otopeni și Aeroportul Baneasa-Aurel Vlaicu sunt pregatite pentru operarea pe fluxuri separate Sehengen, iar din 31 martie, pasagerii nu vor mai trece pe la ghișeele de control de frontiera, a anunțat miercuri, 10 ianuarie, Compania Naționala Aeroporturi București…

- Grecia a redeschis palatul antic in care Alexandru cel Mare a devenit rege al Macedoniei in urma cu aproximativ 2.400 de ani, dupa ce a fost supus unei restaurari, relateaza CNN. Palatul din Aigai, cunoscut in mod oficial sub numele de Mitropolia regala a macedonenilor, a fost cea mai mare cladire din…

- Nou regim fiscal va afecta atat persoanele fizice, prin prevederi referitoare la anularea unor facilitati, cat si companiile, prin impozitarea suplimentara a cifrei de afaceri sau restrictii privind detinerile in cazul microintreprinderilor.Companiile care inregistreaza o cifra de afaceri de peste 50…