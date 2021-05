Decanul Facultății de Drept a Universității Bucureşti, preferat de PNL ca avocat al poporului Flavius Antoniu Baias, decan timp de 12 ani al Facultații de Drept din cadrul Universitații Bucuresti, este preferat de liberali pentru ocuparea postului de avocat al poporului. Numele sau este vehiculat in contextul revocarii Renatei Weber din funcție, dat fiind ca rapoartele de activitate din ultimii doi ani vor fi discutate marti de comisiile juridice reunite ale Parlamentului. Miercuri, ele ar putea fi respinse si in plenul reunit al Camerei Deputatilor si al Senatului. Avocat in Baroul Bucuresti (din 1985), Baias a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei intre 1998 – 2000, in mandatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

