Cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza trebuie sa țina cont ca sindicatul controlorilor de trafic aerian UNSA-ICNA din Republica Franceza a lansat un apel la greva pentru sambata, atenționeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Urmare a apelului la greva, se estimeaza o reducere cu aproximativ 70% din zborurile programate […] The post Atenționare MAE: Greva a controlorilor de trafic aerian in Franta appeared first on Puterea.ro .