- NSC face aceasta dclaratie dupa ce Spania, Irlanda si Norvegia au decis sa recunoasca Palestina. ACTU PALESTINE : le president Joe Biden est oppose a la „reconnaissance unilaterale” d’un Etat palestinien, a indique un porte-parole, en reaction a la decision de reconnaitre l’Etat de Palestine prise par…

- Seful serviciilor de informatii americane, William Burns, este asteptat sa se intalneasca la Doha cu premierul Qatarului pentru a discuta despre negocieri indirecte intre Israel si Hamas, informeaza AFP, care citeaza o sursa apropiata discutiilor, transmite Agerpres.Potrivit sursei AFP, Burns se afla…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca aceasta ar mentine la putere gruparea islamista palestiniana, care va reprezenta in continuare o amenintare pentru securitatea Israelului,…

- Aceasta tehnologie viza initial sa caute ostaticii israelieni rapiti de Hamas. Dupa lansarea ofensivei sangeroase israeliene in enclava palestiniana, acest program a fost folosit de Tsahal pentru a identifica membri Hamas si ai altor grupari armate palestiniene. Problema este ca algoritmii folositi…

- Francesca Albanese, experta Națiunilor Unite care a publicat raportul in care afirma ca exista motive rezonabile pentru a crede ca Israelul a comis "acte de genocid" in Fașia Gaza in timpul campaniei sale militare impotriva Hamas a declarat miercuri, 27 martie, ca a primit amenințari pe tot parcursul…

- Aproape 70 de fosti oficiali, diplomati si ofiteri militari americani l-au indemnat miercuri pe presedintele Joe Biden sa avertizeze Israelul asupra consecintelor grave in cazul in care le refuza palestinienilor drepturile civile si nevoile de baza si extinde activitatea de colonizare in Cisiordania…

- Diplomatia americana precizeaza ca este vorba despre 50 de tancuri de tip Abrams M1A2,, unele dintre cele mai grele tancuri din lume, specializate in razboiul terestru. Bahrainul, un regat condus de o dinastie sunnita, este un aliat apripat al Statelor Unite in Orientul Mijlociu, insa Washingtonul i-a…

- Liderul democrat al Senatului american, Chuck Schumer, a cerut joi organizarea de alegeri in Israel, numindu-l pe premierul Benjamin Netanyahu "un obstacol in calea pacii", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "O coalitie condusa de Netanyahu nu mai corespunde nevoilor Israelului dupa 7 octombrie",…