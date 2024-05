Stiri pe aceeasi tema

- Bancile italiene trebuie sa puna punct afacerilor pe care le deruleaza in Rusia, pentru ca ramanerea in aceasta tara creeaza o "problema de reputatie", a declarat sambata guvernatorul Bancii Centrale a Italiei, Fabio Panetta, care face parte si din consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene.

- Bancile din zona euro si-au redus cu peste jumatate expunerea la Rusia, de la invadarea Ucrainei, a anuntat luni Claudia Buch, noul presedinte al Consiliului de supraveghere al Bancii Centrale Europene, adaugand ca le-a cerut creditorilor care inca opereaza acolo sa rupa legaturile, transmite Reuters,…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri in plata țițeiului și a combustibilului, scrie Reuters, citand opt surse familiare cu situația. Acest lucru vine in timp ce bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin din ce in ce mai prudente de teama sancțiunilor secundare…

- Ministerul de Externe al Kirgizstanului isi indeamna cetatenii sa-si amane calatoriile nenecesare in Rusia, dupa atacul de la sala de concerte din Moscova care a fost atribuit imigrantilor din regiunea Asiei Centrale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Evenimentele au sporit sentimentul anti-imigranti…

- Statele Unite și Japonia au propus luni o rezoluție Consiliului de Securitate al ONU care sa sublinieze ca națiunile ar trebui sa respecte un tratat care interzice amplasarea de arme nucleare in spațiu, un mesaj care pare sa vizeze Rusia. Washingtonul crede ca Moscova dezvolta o arma nucleara antisatelit…

- Vicepremierul italian de extrema dreapta Matteo Salvini s-a distantat luni de raspunsul critic al Occidentului fata de victoria categorica a lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale, spunand ca decizia alegatorilor trebuie acceptata, transmite Reuters.Putin, care a condus deja Rusia timp de aproape…

- Papa Francisc a declarat intr-un interviu ca Ucraina ar trebui sa aiba ceea ce el a numit curajul „steagului alb” si sa negocieze sfarsitul razboiului cu Rusia care a izbucnit dupa invazia la scara larga a Moscovei, in urma cu doi ani, si in care au murit zeci de mii de persoane, relateaza Reuters,…