Decalcifiere espressor: O activitate de care trebuie sa te ocupi constant Desi multi o considera necesara doar in cazul masinilor de spalat, decalcifierea este o operatiune de intretinere recomandata pentru toate electrocasnicele care folosesc apa. In aceasta categorie intra si espressorul, pentru ca mineralele continute de apa folosita pentru cafea se depun cu timpul pe componentele acestuia. Decalcifierea consta in indepartarea acestor depuneri si trebuie facuta periodic, pentru a prelungi cat mai mult durata de viata a espressorului.



Daca ai prins o oferta de pret bun pentru un aparat de cafea, iti dezvaluim tot ce trebuie sa sti despre decalcifierea acestuia,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

