Stiri pe aceeasi tema

- Președinta PNL Argeș și ministra a Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre comasarea alegerilor europalamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. „Ca om care a vazut foarte multe campanii in politica romaneasca din 2001 incoace va spun ca nu avem voie noi, cei din coaliția aflata la guvernare,…

- In prezența lui Cosmin Petrescu, președinte și candidat la Primaria Curtea de Argeș, PNL Curtea de Argeș a gazduit marți vizita ministrei Educației, Ligia Deca, și a ministrei Justiției, Alina Gorghiu. Evenimentul a avut loc la Liceul „Regele Mihai I” din municipiul Basarabilor și s-a bucurat de participarea…

- Alina Gorghiu, ministra Justitiei si presedinta a PNL Arges, le-a multumit institutiilor care s-au implicat in 2023 pentru aducerea in tara a mai multor fugari. D-na ministru chiar i-a numit și pe cei aduși recent. Este vorba despre: Ghița Laurențiu, cercetat penal pentru omor calificat și talharie…

- Inca de sambata, 9 decembrie a.c., pe ruta București – Campulung circula un nou tren. Noul mijloc de transport a sosit in Gara Campulung cu președinta PNL Argeș și ministra Justiției, Alina Gorghiu, președintele PNL Campulung, Norris Mageanu, Ion Popa, Secretar de Stat in Ministerul Transporturilor,…

- Vechiul vagon Malaxa ce asigura transportul de calatori de la Campulung la București a devenit, din nou, istorie, astazi fiind inlocuit cu un automotor Siemens Desiro recondiționat. Citește și Update. S-a aflat cui aparține mana descoperita la Dragoslavele Inaugurarea calatoriilor cu acesta a fost facuta…

- Joi seara (7 decembrie), Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș și ministra a Justiției, s-a aflat la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” din Pitești, printre elevii și cadrele didactice care au primit-o cu un „Bun venit la Targul Faptelor Bune!”. Alina Gorghiu a intrebat peste 100 de liceeni ce inseamna…

- CNAIR a inaugurat, astazi, podul peste Dambovița, de pe DN 73 Pitești-Brașov, pod ridicat in localitatea argeșeana Podu Damboviței, acesta fiind primul și cel mai lung pod metalic in arc de cerc, cu calea de rulare la partea superioara. Podul are o lungime de 170 de metri și o inalțime de 31 de metri,…

- Senatorul Alina Gorghiu, ministru al Justitiei si presedinte al PNL Arges, a declarat, sambata, la Campulung, ca este prima vizita a conducerii PNL in acest judet de cand ea a preluat functia de lider al liberalilor din Arges si a dat asigurari ca, in 2024, PNL va fi singurul mare partid de dreapta…