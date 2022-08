Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 iulie 2022, Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca va susține un concert in Parcul „Avram Iancu” Blaj. Evenimentul va incepe la ora 19:00, iar intrarea este libera. Spectatorii se vor delecta cu un caleidoscop muzical transilvan, ce va conține muzica tradiționala și de inspirație…

- Robert Magheți, artistul timișorean cunoscut melomanilor grație activitații sale alaturi de formația Cobzality, revine in zona noastra cu un concert care va fi inclus in cadrul ediției din acest an a festivalului Orașul Jazz, care va avea loc la Lugoj in perioada 22- 24 iulie. Robert Magheți se afla…

- Formația mexicana Iluminasty va susține un concert special in Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, recitalul lor fiind inclus in turneul european al trupei alcatuite din Asael Lopez (tobe), Alan Gonzalez și Alexz Garza )chitari), Luis Sarmiento ( sintetizatoare) și Javier Rosano (bas și voce).…

- Dupa cum v-am informat recent, Casa de Cultura "Geo Bogza" din Campina organizeaza in aceasta vara mai multe spectacole pe esplanada din Parcul Regele Mihai I. Primul concert va avea loc sambata, 25 iunie 2022, de la ora 20.00 și va fi susținut de Kempes (Ovidiu Ioncu), fostul solist al formațiilor…

- Studenții Facultaților de Inginerie, Litere, Științe, Științe Economice și Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații au deosebita onoare de a va invita sambata, 25.06.2022, ora 11:00 la Cursul festiv al absolvenților Universitații „Vasile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului anul trecut cand, la varsta de 16 ani, a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, va susține un concert alaturi de Ovidiu Dodo – Moldovan, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 23 iunie, de la ora 20, la Manufactura.…

- Șeful Direcției educație generala, Andrei Pavaloi, ar fi semnat un demers, prin care obliga toți directorii instituțiilor de invațamant secundar, dar și profesorii și elevii claselor absolvente sa se prezinte obligatoriu la un concert intr-un parc din capitala. Informația a fost facuta publica de deputata…

- Membrii formației italiene AHIA au susținut un concert joi seara la Timișoara, sunetele hardcore și punk etalate de muzicienii aflați pe scena fiind savurate pe deplin de catre puținii spectatori care au asistat la acest spectacol in clubul Manufactura. Monica, Nikkio și Dead, cei trei componenți ai…