Debut cu stângul pentru tricolori la Europenele de polo Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei a fost invinsa de formatia Olandei cu scorul de 9-8 (2-2, 3-2, 1-4, 3-0), marti, in Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta, scrie Agerpres. Tricolorii au inceput destul de bine si au condus cu 1-0 si 2-1, dar apoi Olanda a preluat initiativa si s-a desprins la 5-3. Romania a avut un sfert trei excelent (4-1) si a intors scorul de la 5-6 la 8-6, insa ultima repriza a apartinut batavilor, care au marcat trei goluri si au obtinut victoria la ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol: cugetliber.ro

