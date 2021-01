Debut cu înfrângere pentru CSM Ploieşti, la turneul al doilea din Divizia A la handbal Echipa de handbal masculin de la CSM Ploiesti a debutat, ieri, la cel de-al doilea turneu din actualul sezon al Diviziei A, organizat langa Turda, in Sala „Mihai Viteazul”, in compania formatiei CSU Pitesti. Intr-o formula mult schimbata fata de primul turneu al sezonului, cel din noiembrie, in contextul in care cei mai multi dintre jucatorii seniori nu au vrut sa semneze contracte pentru acest an, CSM Ploiesti a tinut piept adversarului doar in primul sfert de ora, scorul dupa 15 minute fiind 6-6. Avand in componenta mai multi jucatori cu experienta primului esalon, precum Florin Dragomir, Ion… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

