Stiri pe aceeasi tema

- PE LOC… Judecat inca din 2014, dosarul vamesilor din Albita acuzati de fapte de coruptie bate pasul pe loc. Dupa sentinta data in prima instanta, dosarul a fost mutat la Curtea de Apel Iasi numai ca acolo judecarea a fost blocata de starea de urgenta. Abia la finalul acesteia, magistratii vor putrea…

- Trei barbați din județul Suceava, cel mai afectat de pandemia de coronavirus, cer anularea starii de urgența. Și nu doar formal, ci in instanța. Ei contesta in instanța primele șase ordonanțe militare, dar și mai multe acte normative ce vizeaza masurile luate de autoritați in aceasta perioada de criza.…

- DECIZIE… Magistratii Curtii de Apel Iasi mai dau o gura de oxigen familiei Bosnea, tata si fiica, acuzati de trafic de droguri. La cererea celor doi inculpati si tinand cont de starea de urgenta, instanta a decis amanarea cauzei. In tot acest timp, cei doi inculpati trebuie sa-si pregateasca apararea,…

- GHINION… Ajuns pe masa judecatorilor Curtii de Apel Iasi, dosarul afaceristului Catalin Ursu, condamnat deja la 8 ani de detentie, este amanat la judecata. Ca si in cazul altor dosare penale, acest lucru s-a datorat starii de urgena provocata de amenintarea coronavirusului. Condamnat, in prima instanta,…

- Incepand cu data de 20 martie 2020 si pana la incetarea starii de urgenta se vor judeca la nivelul Curtii de Apel Iasi si instantelor din circumscriptie, respectiv Tribunalul Iasi, Tribunalul Vaslui, Judecatoria Iasi, Judecatoria Pascani, Judecatoria Harlau, Judecatoria Raducaneni, Judecatoria Vaslui,…

- De asemenea, formularul poate fi utilizat si pentru depunerea, in format electronic, de cereri de chemare in judecata. Precizam faptul ca acest formular genereaza confirmare de primire a actelor depuse. Studierea dosarelor aflate pe rolul instantelor din circumscriptia Curtii de Apel Iasi se realizeaza…

- Andreea Plesca (31 de ani) a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, fiind acuzata ca a mintit intr-o declaratie, referitor la o agresiune in care au fost implicati doi barbati, in 2015. Decizia de renuntare la urmarirea penala a fost luata de Curtea de Apel Iasi si este…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, miercuri condamnarea unui minor de 17 ani, acuzat de comiterea mai multor infractiuni de talharie. Instanta a dispus internarea inculpatului intr-un centru de detentie pe o perioada de cinci ani pentru comiterea a 11 infractiuni de talharie. De obicei,…