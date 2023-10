Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile politice intre PSD și PNL privind cele patru randuri de alegeri de anul viitor au intrat in linie dreapta și deja cele doua partide au cam batut in cuie strategia din 2024. Alegerile locale și prezidențiale, in aceeași zi Potrivit informațiilor noastre, actualele prime trei partide parlamentare…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, ministrul Educației, Ligia Deca, și ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Adrian-Ioan Veștea au participat pe 12 septembrie, la ceremonia de semnare a contractelor de finanțare pentru achiziția de microbuze școlare electrice destinate elevilor.…

- Noi contracte de finanțare pentru achiziția de microbuze școlare! Acestea au fost semnate, marți, in cadrul unei ceremonii gazduite de Palatul Victoria de catre premierul Marcel Ciolacu, ministrul Educației, Ligia Deca, și ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Adrian-Ioan Veștea.…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie parlamentara a Canadei, condusa de Raymonde Gagneacute;, presedinta Senatului, care efectueaza o vizita oficiala in Romania in aceasta perioada.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, discutiile din…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, recunoaște ca exista o ”ingrijorare” la nivelul Comisiei Europene ca anumite masuri de reducere a cheltuielilor publice nu vor fi implementate in totalitate, ținand cont ca 2024 va fi an electroral. ”Noi, pe langa planul de masuri fiscale, in coalitia de guvernare…

- Nicoleta Dumitrescu Declaratiile a doi foști șefi ai Guvernului Romaniei, Victor Ponta- recent numit consilier ononorific pe probleme de economie al actualului premier Marcel Ciolacu- și Ludovic Orban- actualmente parlamentar și președinte al Partidului Forta Dreptei-, au scos in evidenta ceea ce se…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere la Palatul Victoria cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Kathleen Kavalec.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, discutiile au vizat identificarea de noi modalitati de intarire si aprofundare a Parteneriatului…