Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea carții Cei care te iau și te duc… scrisa de autoarea Meryl Ain din SUA va avea loc in data de 27 noiembrie la ora 13:00. Cartea a fost tradusa in limba romana și tiparita la editura Hasefer in anul 2023. Vor lua cuvantul Peninah Zilberman – președinte Fundația Tarbut Sighet, Annamaria Hitter…

- Comuna Blajani din județul Buzau a ramas in condiții de Evul Mediu, fara strazi asfaltate sau apa curenta. Chiar daca infrastructura lasa mult de dorit, edilul are o vila cat un castel.Primarul Gheorghe Ispas a preluat mandatul in 2008 și a devenit o figura centrala in viața comunitații. In 15 ani de…

- Decizie radicala, luata de cei de la RAR, unde, pentru anumite servicii, posesorii de mașini nu se vor mai putea prezenta decat cu programare in prealabil. „Incepand cu data de 15 noiembrie 2023, verificarile necesare pentru redobandirea Certificatului de Inmatriculare retinut la controlul tehnic in…

- Recent, Kate Middleton a ales sa poarte un compleu tricotat in Romania. Acest costum nu numai ca i-a evidențiat silueta impecabila, ci a demonstrat și abilitatea sa de a purta cu eleganța orice tip de imbracaminte. Recent, Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a atras atenția in timpul unei vizite oficiale…

- In ziua de 12 septembrie a.c., in continuarea cercetarilor efectuate de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, a fost reținut un barbat in varsta de 42 de ani, din Buzau, pentru abuz de incredere, fals in inscrisuri sub semnatura privata și inșelaciune.

- Șeful CNAIR, Cristian Pistol, i-a criticat dur pe constructorii primelor doua loturi din Autostrada Ploiești-Mizil. ”Nu mai accept nicio intarziere din partea celor doua Asocieri de constructori care lucreaza pe lotul 1 (Pizzarotti -Retter) și pe lotul 2 (Trace-Coni)! Le-am atras din nou atenția, astazi,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, spune ca anul viitor vor incepe lucrarile la inca 35 de kilometri din Canalul Siret-Baragan. Lucrarile au fost stopate de ceva vreme, in contextul in care au fost oprite achizițiile publice. „In momentul de fata se lucreaza la acest proiect…

- Dupa ce a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu se pregatește sa traiasca un alt moment important in viața sa personala. Fiul sau, Andrei Filip Ciolacu, se casatorește cu partenera sa de lunga durata, Alexa, intr-o ceremonie civila care va avea loc saptamana viitoare la Buzau.…