A pune batista pe țambal este una dintre expresiile romanești frecvent folosite și, cu toate acestea, originea ei este una incerta. De altfel, limba romana are multe expresii și zicale care au daiunit in timp și care s-au transmis prin viu grai. Ce sunt zicalele și proverbelePe plaiurile mioritice, ca de altfel și in alte culturi și regiuni din lume, expresiile populare, zicalele și proverbele sunt foarte frecvent intalnite. Proverbele sunt expresii scurte și tradiționale care conțin o lecție morala sau o ințelegere profunda a vieții.Acestea sunt adesea formulate sub forma unor fraze scurte și…