De unde vine agresivitatea?

Nu putem trece sub tacere agresivitatea umana cand, din nefericire, ea ne intampina la tot pasul, zi de zi. Inlocuirea comunicarii și a respectului altei ființe cu lovitura se extinde. O vedem, de pilda, in eforturi de dezinformare și de afectare a prestigiului unor persoane, in exercitarea funcțiilor publice ca proprietate, in impiedicarea libertaților celuilalt, in razbunari și persecuții, in asasinate și razboi. S-a dovedit ca omul nu este neaparat bun și rațional, nici macar de la natura. In unele situații, agresiunea umana o intrece pe cea savarșita de animale. Destul sa observi mediatizarea…