Stiri pe aceeasi tema

- Contractul "Elaborare studiu de fezabilitate SF documentatie avizare a lucrarilor de interventie DALI , documentatie tehnica pentru autorizatia de proiectare DTAC , proiect tehnic PT , documentatie pentru detalii de executie DDE , in cadrul proiectului Tineri in comunitate a fost atribuit de Directia…

- Principalul suspect al incendiului produs, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o casa de tip familial din municipiul Bistrita, in urma unei actiuni intentionate, este un tanar de 17 ani, cunoscut cu tulburari de comportament, potrivit informatiilor furnizate de catre directorul adjunct al Directiei…

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2019, un numar de 71.893 copii cu dizabilitati, cu 1.123 copii (7%) mai multi comparativ cu finele lui 2018, informeaza Agerpres.Citește și: Infecțiile respiratorii…

- CJ Harghita a alocat si in luna septembrie bani pentru functionarea sistemului de asistenta social, intrucat fondurile alocate de la Guvern s-au epuizat. Directorul DGASPC Harghita, Elekes Zoltan, a declarat presei ca este pentru al treilea an consecutiv cand institutia pe care o conduce se afla…

- Primaria Timisoara doreste sa reabiliteze corpul care gazduieste cantina Spitalului de Copii „Louis Turcanu”, dar, pentru a pune in aplicare planul este nevoita sa adapteze proiectul la cerintele actuale din domeniul protectiei la incendii. Pentru aplicarea acestor cerinte, valoarea proiectului va fi…

- ■ liberalii au formulat plingere prealabila in cazul Pavaluta ■ ei cer constatarea nulitatii hotaririi si repunerea proiectului pe ordinea de zi a unei viitoare sedinte ■ Cazul Cristinei Pavaluta, sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, declarata definitiv…

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj a aprobat in sedinta de joi redistribuirea a 5 milioane de lei din excedentul bugetar al anului 2018 pentru finantarea unor cheltuieli de dezvoltare in acest an. Aproape 2,5 milioane de lei sunt alocati Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Un copil de aproape 10 ani internat la inceputul lunii la Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara a fost dat disparut pe 8 septembrie, dupa ce a plecat singur din spital. Il apucase dorul de tata, așa ca s-a dus la gara și a luat trenul pana in localitatea Tomnatic, la aproape 60 km de Timișoara.…