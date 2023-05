De la viță la sticlă: Procesul de producție a vinului Vinul este o bautura populara internațional, dar te-ai gandit vreodata cum este realizat acesta? Descopera secretele din spatele producției de vin, de la ingrijirea meticuloasa a viței de vie pana la imbutelierea și etichetarea produsului final. Afla din acest articol care este procesul de producție a vinului, de la vița la sticla. Cultivarea și recoltarea strugurilor Primul pas se refera la importanța selecției soiurilor de struguri potrivite pentru vin, precum și metodele de ingrijire a viței de vie, cum ar fi taierea, legarea și protecția impotriva daunatorilor și a bolilor,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa folosești vinul cand gatești este, de cele mai multe ori, o idee foarte buna. Asta pentru ca ofera complexitate mancarurilor și o savoare aparte. Descopera cum alegi vinul pentru gatit și de ce este bine sa-l folosești.De ce sa folosești vinul cand gateștiCompușii din vin, inclusiv alcoolul, imbunatațesc…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania a crescut cu peste 20% fața de 2020 la cel mai ridicat nivel din istorie, de aproape 2,1 miliarde lei in 2021. Astfel, in linie cu estimarile analiștilor KeysFin, piața de vin locala a depașit cu 3,4% maximul anterior atins in 2017, de puțin peste…

- Bazinul principal de la Clinica de Balneo pe care Primaria Timișoara il construiește va avea dotari de ultima generație. Controlul temperaturii apei termale se va realize digital, accesul se va face cu ajutorul unei platforme ascensor, iar filtrarea va fi de ultima generație. Lucrarile pregatitoare…

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE. Date in acest sens au fost publicate…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-un proiect de lege, ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei in Punctul de Trecere a Frontierei de stat Albita (Romania) – Leuseni (Republica Moldova) rutier, pe sensul…

- Cultivarea diferitelor ecotipuri de vita de vie salbatica s-a produs concomitent, cu aproximativ 11.000 de ani in urma, in Asia de Vest si Caucaz, , conform unui studiu, arata agentia Xinhua.

- Unul dintre avantajele principale ale culturilor in sere este ca acestea pot proteja plantele de condițiile meteo nefavorabile. Fara acoperirea oferita de sere, culturile ar fi susceptibile la vremea rece, vant și ploi. Acestea le ofera fermierilor un mediu controlat, ceea ce le permite sa-și controleze…

- DNA s-a grabit sa ceara masuri preventive fara sa aiba suficiente proble. Acest lucru reiese din deciziile instanței care au urmat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…