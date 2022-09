Stiri pe aceeasi tema

- De la un nou chip pe timbrele țarii pana la noi cuvinte pentru imnul național, Marea Britanie va cunoaște schimbari odata cu moartea Reginei Elisabeta și urcarea pe tron a fiului sau Charles. Iata cateva aspecte ale vieții cotidiene britanice care vor fi diferite. Ce schimbari se vod produce Marea Britanie…

- Regele Charles al III-lea a suțiunut primul sau dicurs dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. El a subliniat personalitatea Reginei precum și dragostea pentru mama sa. In același discurs Regele a desemnat-o pe soția sa drept Regina consoarta in semn de recunoaștere a serviciului public loial pe care…

- Charles III, noul Rege al Marii Britanii, are cateva proprietați in țara noastra, cea mai cunoscuta fiind in satul Viscri, din județul Brașov. Acum am stat și noi de vorba cu doi antreprenori și cu primarul de acolo pentru a vedea cum vad ei viitorul zonei dupa ce au ajuns, iata, „vecinii” Regelui Regatului…

- Regina a murit. Traiasca Regele! Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. Exista, de asemenea, un nou titlu pentru soția lui Charles, Camilla, care devine Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel…

- Marea Britanie a decretat 10 zile de doliu national dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit Sky News, doliul national va dura pana la inmormantare. Tronul britanic trece legal printului Charles. Acesta are 74 de ani. Se subliniaza ca pe site-ul Palatului Buckingham, Charles a fost numit deja…

- „Operațiunea London Bridge” - Acesta este numele de cod dat planului pus la punct de mult timp pentru zilele și saptamanile ce vin dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Regina este pe tron de 70 de ani.

- Medicii și-au exprimat ingrijorarea pentru starea de sanatate a suveranei britanice, in varsta de 96 de ani, și au recomandat sa ramane sub supraveghere medicala, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian.Regina Elisabeta nu este in spital, ci ramane la reședința ei din Balmoral. Familia…

- Revista britanica Vogue i-a dedicat, pentru prima data, un portret Camillei Shand, fosta Camilla Parker-Bowles, sotia printului Charles si viitoare regina consoarta, in numarul de iulie.