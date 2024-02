Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a ajuns, marți seara, la Londra, dupa anunțul ca tatal sau, regele Charles, sufera de cancer, scrie BBC. Prima fotografie cu mezinul familie regale dupa ce a ajuns la Clarence House a fost facuta publica.

- Prințul William ar putea primi sarcini suplimentare pentru a-l ajuta pe regele Charles al III-lea in timpul tratamentului. Totuși, Charles nu va renunța la indatoririle legate de rolul sau constituțional. Casa Regala a anunțat luni ca regele a fost diagno

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj public de susținere dupa aflarea veștii privind starea de sanatate a regelui Charles al III-lea. Șeful statului i-a urat suveranului Marii Britanii, care a diagnosticat cu o forma de cancer, insanatoșire grabnica.

- Reacții la diagnosticul de cancer al regelui Charles al III-lea. Prințul Harry vine la Londra Continue reading Reacții la diagnosticul de cancer al regelui Charles al III-lea. Prințul Harry vine la Londra at Tabu.

- Vestea diagnosticarii regelui Charles al III-lea cu cancer a provocat rapid o avalanșa de reacții din partea oficialilor britanici, politicienilor sau familiei. Toți șefii de guvern ai țarilor din cadrul Regatului i-au urat insanatoșire rapida suveranului, iar prințul Harry, fiul cel mic al regelui…

- Printii Andrew si Harry, ambii retrasi din randul membrilor activi ai familiei regale britanice, si-au pierdut rolurile de potentiali inlocuitori ai regelui Charles al III-lea, sau de "consilieri de stat", in caz de absenta sau boala, in virtutea unei legi ce dateaza de la sfarsitul anului 2022 si care…

- In mesajul sau de Craciun, regele Charles a subliniat importanta valorilor universale impartasite de religiile majore, intr-un moment in care conflictele devin tot mai dramatice in intreaga lume, scrie Rador Radio Romania.A doua transmisiune de Craciun a regelui a avut de asemenea o componenta despre…

- Prințul Louis a fost in centrul atenției vineri, 8 decembrie, la concretul de Craciun al lui Kate Middleon. Fiul Prințesei de Wales a facut un gest neașteptat la eveniment, iar fotografiile au devenit virale.Inca o ieșire a prințului Louis, inca un moment adorabil! Cel mai mic copil al lui Kate Middleton…