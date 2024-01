Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii care instrumenteaza dosarul „Ferma Dacilor” transmit ca nu exclud varianta ca focul sa fi fost pus, susținuta de patronul pensiunii, insa precizeaza ca pana in acest moment nu exista indicii in acest sens. De asemenea, procurorii precizeaza ca șansele victimelor sa se poata salva „au fost…

- Ipoteza este lansata de o femeie, martora in ancheta. Aceasta susține ca ar fi vazut cum focul a izbucnit in camera unde erau cazați doi copii. Anchetatorii iau in calcul și aceasta ipoteza, insa momentan nu poate fi probata intrucat in camera respectiva a ramas doar cenușa. Cert este ca anchetatorii…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor. Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- Trei copii aflați printre persoanele din complexul turistic Ferma Dacilor la momentul tragediei erau legitimați la CSA Steaua și la Școala Sportiva New Stars din București. Gemenii Luca și Matei sunt legitimați la CSA Steaua, in timp ce Petre juca fotbal la New Stars, condusa de foști fotbaliști ai…

- Anchetatorii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa incendiul de la Taverna Racilor din Snagov. Localul omului de afaceri „Pescobar” nu avea autorizație de securitate la incendiu și nici asigurare. Din restaurantul Taverna Racilor Snagov nu a mai ramas aproape nimic. Aproape intreaga…