Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PNL Paula Dragusin a demisionat din partid, dupa ce conducerea filialei locale pregatise excluderea acesteia pe motiv de nesupunere politica. Dragusin a votat alaturi de PSD si ALDE un proiect aflat pe Ordinea de Zi a Consiliului Local, atragandu-si critici din partea primarului Dobre…

- V. Stoica Prezența ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, la Ploiești, la inceputul acestei saptamani, se pare ca a agitat intr-atat spiritele in relația minister-Primaria Ploiești incat discursul a ajuns la nivelul: „Ori nu cunoaște legislația, ori minte”. Exprimarea ii aparține chiar primarului…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat masuri de ajustare a deficitului bugetar structural, pentru acest an, printre ele aflandu-se demararea licitațiilor 5G care, potrivit șefului ANCOM, nu au cum sa se intample in acest an.

- "Planul de actiuni pentru alocarea benzii de 700 MHz este o componenta a viitoarei strategii de alocare a benzilor pentru implementarea tehnologiei 5G pe care dorim sa o elaboram si sa o adoptam pana la sfarsitul acestui an. Obiectivul final este ca licitatia pentru 5G sa aiba loc pana la finalul anului…

- N.Dumitrescu Ca si cand n-ar fi fost suficient, orgoliile politice din Consiliul Local Ploiesti – prezente inca de la constituire, in vara anului 2016 – au mai inregistrat o noua faza, care se lasa, din pacate, cu victime colaterale, nimeni altii decat ploiestenii. Despre ce este vorba? Neaprobarea,…

- Grupul consilierilor locali PSD și ALDE Ploiești solicita primarului Adrian Dobre demararea unei anchete de urgența pentru a verifica informațiile aparute in mass media locala, informații potrivit carora la TCE Ploiești continua furturile de combustibil și de alte materiale care pot fi valorificate.…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, grupul consilierulir municipali PSD si ALDE critica in termeni duri capacitatea primarului Adrian Dobre de a gestiona problemele orasului si ii solicita acestuia sa renunte la "fotoliul caldut" si sa lase loc unei persoane cu adevarat competente. Potrivit aliantei…

- V. S. Sistemul Electronic de Achiziții Publice – prin care autoritațile publice locale sunt obligate sa iși deruleze achizițiile publice – este o adevarata sursa de informații care ar trebui sa fie facute publice de catre reprezentanții primariilor, avand in vedere ca, in general, achizițiile sunt realizate…