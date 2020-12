De ce vorbim în somn şi cum putem preveni acest inconvenient Studiile in domeniu au relevat ca pana la 66% din oameni au experimentat episoade de vorbit in somn, la un moment dat in viata. Cu alte cuvinte, fenomenul apare destul de frecvent si se intampla fara ca cei care il experimenteaza sa stie ce mesaj transmit cand sunt adormiti. De ce apare acest efect, aparent inofensiv? Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comentariu publicat in Libertatea, publicistul și dramaturgul Petre Barbu deplange soarta celor ajunși la varsta a treia: „Statutul de pensionar poarta un stigmat in Romania. E rușinos sa fii pensionar”, scrie Barbu.De la o vreme, in discuțiile ocazionale cu prietenii, a aparut o tema noua:…

- Psihologul Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre consecințele incurajarii tinerilor sa stea acasa in pandemia COVID, sa zaca pe canapea, sa se uite toata ziua la televizor, sa bea bauturi acidulate și sa manance chipsuri. In Germania,…

- SR Brasov a terminat turul campionatului pe pozitia a treia, cu 14 puncte obtinute in cele 9 partide disputate, avand 4 victorii, 2 rezultate de egalitate si 3 infrangeri. Antrenorul Liviu Nicolae a analizat prima parte a campionatului, declarand: „Tinand cont de situatia in care am inceput pregatirea…

- Primul semn ca starea de sanatate a pacienților infectați cu COVID se degradeaza este atunci cand aceștia nu pot sa respire. In acel moment aceștia au nevoie de oxigen suplimentare sau sa fie internați la terapie intensiva. Citește și: Medicul Virgil Musta: Efectele noilor masuri, vizibile…

- "Necesitatea de reforma ramane imperioasa" Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca sistemul medical trebuie reformat din temelii, în ciuda impopularitatii pe care ar putea-o genera. "Necesitatea de reforma ramâne imperioasa. Întrebam la…

- "Trecutul, dar mai ales prezentul, ne învață că toți suntem supuși, într-un moment cheie, ca și acum, la un test al maturității și responsabilității. Vorbim despre un test fără calificative, dar care ne poate așeza în fața unor suferințe cumplite. Contradicțiile, formarea unor tabere,…

- CHIȘINAU, 2 oct – Sputnik. In cadrul testarilor a fost stabilit ca antioxidantul catalaza are concomitent mai multe acțiuni benefice asupra organismului. Studiile au fost realizate de catre un grup internațional de oameni de știința din SUA și China și au fost publicate in revista Advanced Materials. …

- (P) Care sunt cauzele igrasiei și cum ii putem preveni apariția? Igrasia se numara printre cele mai comune probleme din gospodarie, alaturi de mucegai. Aceasta reprezinta, pe scurt, umezeala absorbita de porii materialului din care este realizat peretele. Dacă igrasia nu este tratată rapid,…