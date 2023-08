Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene incearca sa strapunga liniile defensive rusesti pe o sectiune a frontului in regiunea Donetk, unde soldatii ucraineni au atacat in valuri pentru a ocupa noi pozitii in directia Marii Azov, potrivit unor surse ruse si ucrainene, citate duminica de Reuters si CNN.

- Armata rusa a efectuat luni 42 de lovituri aeriene și 66 de lovituri cu sisteme de lansare de rachete asupra pozițiilor trupelor și așezarilor ucrainene, in urma atacurilor inregistrandu-se decese ale civililor, arata Statul Major al Armatei Ucrainei in bilanțul publicat marți dimineața.In total,…

- Situația din Ucraina favorizeaza in continuare Kievul, in ciuda progreselor limitate inregistrate pana acum de contraofensiva ucrainenilor. Forțele ucrainene au incercat o patrundere mecanizata limitata in apararea ruseasca in sud de la inceputul pana la mijlocul lunii iunie, dar nu au reușit sa strapunga…

- Trupele armate ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Agerpres . De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP.

- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, luni ministrul adjunct al apararii, Hanna Maliar, potrivit CNN.

- Contraofensiva ucraineana este deja in plina desfașurare de aproape o saptamana. Trupele ucrainene sunt angajate in acest moment in lupte grele pe fronturile din Zaporojie și Donețk, cu trupele ruse, aflate aici in defensiva pe mai multe linii de fortificații dispuse in adancime. Fostul comandant al…