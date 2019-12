Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatelor de exceptie obtinute pe parcursul anului 2019, componentii echipei de minifotbal a clubului sportiv Victoria Cumpana din judetul Constanta se afla in aceste zile in Belgia, la Bruxelles, in vizita la cea mai reprezentativa institutie a Uniunii Europene, Parlamentul European ...

- Ursula von der Leyen a preluat duminica oficial functia de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel si-a inceput mandatul de presedinte al Consiliului European, in cadrul unei ceremonii la care au participat si alti noi lideri ai institutiilor europene, relateaza AFP si DPA. "Este responsabilitatea…

- O petitie initiata de fostul europarlamentar si fost ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu privind crearea unui statut reglementat al cetateniei europene pentru toti cetatenii statelor membre, care sa acorde drepturi directe si sa ofere oportunitati egale de dezvoltare cetatenilor…

- Propunerea premierului britanic, Boris Johnson, de a fi organizate alegeri anticipate pe 12 decembrie a fost respinsa, luni seara, de Camera Comunelor, transmite BBC. Un numar de 299 de parlamentari au votat in favoarea alegerilor, 70 au votat impotriva, iar restul s-au abtinut. Astfel, Boris Johnson nu…

- Guvernul britanic a dat duminica asigurari ca Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a fost obligat de parlament sa trimita Uniunii Europene o scrisoare nesemnata prin care a solicitat o amanare, scrie agerpres.ro.

- Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene urmeaza sa se reuneasca duminica dimineata pentru a discuta cererea oficiala a Regatului Unit de a-si amana retragerea din Uniune, transmite DPA. Parlamentul britanic a amanat sambata dezbaterea acordului pentru Brexit la care au ajuns saptamana trecuta…

- La Bruxelles, incepe, astazi, summit-ul de doua zile al Uniunii Europene, principala tema pe agenda discutiilor fiind din nou un posibil acord cu Marea Britanie care sa reglementeze iesirea tarii din UE.

- "Trebuie sa o spunem foarte clar: ne aflam intr-un moment dificil in ceea ce privește desemnarea comisarului nostru european. Dupa telenovela cu banii imprumutați și cu apartamentele Rovanei Plumb, riscam sa distrugem totul. Vreau sa mai explic o data, poate ințelege și Viorica Dancila: Romania…