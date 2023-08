De ce umblă Bianca Drăgușanu cu foi de dafin în pantofi și în portofel Bianca Dragușanu este superstițioasa și a dezvaluit recent ca umbla cu foi de dafin in pantofi pentru ca aceasta „planta este una sfanta, cu puteri miraculoase”. Totodata, Bianca iși pune foi de dafin și in portofel. „Eu incurajez oamenii sa intre intr-o energie buna. Eu sunt insoțita de frunza mea de dafin și acum. Eu cred ca planta aceasta este una sfanta, cu puteri miraculoase. Daca o pui in pantofi iți merge bine toata ziua, daca o pui in portofel aduce bani și abundența, daca pe data de 1 a lunii scrii pe ea dragoste, bani, abundența, sanatate, fericire și apoi o arzi ți se indeplinesc dorințele.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

