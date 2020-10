Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 22 de ani din Mureș a disparut de acasa in urma cu 2 zile, iar familia o cauta disperata. Fata sufera de o boala extrem de grava, iar parinții se gandesc la ce e mai rau.

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș din Capitala avertizeaza parinții cu privire la infectarea copiilor cu COVID-19. In ciuda informațiilor conform carora cei mici nu dezvolta forme grave ale bolii, acesta dezvaluie care este simptomul care necesita o atenție sporita. Formele…

- Un focar de coronavirus a fost descoperit la Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropsihiatrica din orasul constantean Negru Voda, fiind confirmati 12 pacienti si patru angajati.Potrivit autoritatilor, cazurile au fost descoperite in urma testarilor care au loc la 14 zile in acest centru.…

- La șase luni dupa ce coronavirusul a lovit Bergamo (Lombardia), cea mai afectata regiune a Italiei, aproape jumatate dintre supraviețuitori inca nu și-au revenit și se confrunta cu o serie de probleme de sanatate, scrie b1.ro.

- Avocatul Gheorghe Piperea considera ca președintele Klaus Iohannis se implica cu arme și bagaje in lupta alaturi de PNL, iar daca cei din PSD ar avea sa-l scoata din joc, atunci ar putea adopta o hotarare in Parlament pentru a-i fi controlata averea președintelui, ceea ce l-a forța pe Iohannis sa raspunda…

- Îmi donez jumătate din salariul de deputat pentru copiii cu probleme medicale grave, abandonați în spitale. Motivul pentru care am făcut publică această informație nu este pentru propagandă ci de a le sugera și celorlalți colegi parlamentari să se alăture acestei campanii. Cu banii strânși…

- Reprezentanții PSD condamna dur modul de acționare al autoritaților in privința lui Nicușor Dan, care a fost prins circuland cu un autoturism care avea ITP-ul expirat. ”Guvernul PNL il pune pe Nicușor Dan mai presus de lege, dar nu poate ascunde adevarul: e trist ca vrei sa conduci un oraș cand nu ești…

- Gazdele s au impus cu 2 0, ambele goluri fiind marcate in ultimele 15 minute ale partidei.Fara Matei, Boboc, De Nooijer si Iancu accidentati, golgheterul Ligii 1 acuzand probleme medicale chiar in ziua partidei, FC Viitorul Constanta a intalnit, la Sibiu, pe FC Hermannstadt, in etapa a 12 a din play…