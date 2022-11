De ce tac vaccinații? Efectele secundare le-au distrus sănătatea In randul vaccinaților pe bune, nu aia la chiuveta, s-a așternut, brusc, tacerea. Afectați simțitor de serul magic, aceștia prefera sa taca și sa incerce sa se trateze prin spitale, sa ia apoi pumni de medicamente, uneori pe viața, dar in niciun caz nu le trece prin cap sa acuze pe cineva. Este, intr-un fel, […] The post De ce tac vaccinații? Efectele secundare le-au distrus sanatatea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

