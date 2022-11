Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a susținut o conferința de presa unde a anunțat ca a finalizat raportul despre infecțiile nosocomiale din spitale, cerut de catre premier. Romania raporteaza in prezent 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infectii asociate asistentei medicale, in timp ce…

- Romanii n-au ce baga in priza! Cel puțin acesta este mesajul transmis de Reuters, care noteaza la ce capitol batem Europa, dar cu ce sacrificii… Romanii consuma cel mai puțin, pe cap de locuitor, din Uniunea Europeana, arata Reuters . Georgeta Ichim, pensionara și vaduva, in varsta de 67 de ani,…

- „Port blugi in casa, indiferent de anotimp, nu am purtat niciodata pantaloni scurti”, a declarat ministrul Energiei, la un post TV.Virgil Popescu a recunoscut ca nici el nu se simte confortabil daca in casa sunt doar 19 grade: „Nu stau la 20 de grade, pe la 22-23 de grade ma simt bine, trebuie sa recunosc.…

- Procurorii din Sebeș au iertat doi barbați care au atacat o mașina a Poliției Locale și au amenințat agenții baricadați in ea Doi cetațeni din Sebeș au fost iertați de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, dupa ce in urma cu doi ani au atacat o mașina a Poliției Locale. Mai exact i-au…

- Prețurile locuințelor au crescut considerabil fața de aceeași perioada a anului trecut. De exemplu un apartament cu 2 camere in zona Tineretului (INTRA CARTON) a ajuns sa coste in medie 97 de mii de euro in timp ce in zona Unirii prețurile ating și 109 mii de euro. Cea mai mare creștere de prețurilor…

- Patru barbati din Salaj sunt acuzati ca au furat aproape 900 de litri de motorina din utilajele care lucreaza la constructia unei portiuni din Autostrada Transilvania de pe raza judetului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In timpul patrularii, polițiștii au stopat un automobil pentru verificare. In urma discuțiilor cu persoanele aflate in mijlocul de transport, oamenii legii au observat un comportament suspect, specific consumatorilor de droguri.

- Romania are printre cele mai ieftine locuinte din Europa. Chiar și așa, puțini sunt cei care isi permit sa faca o achizitie. Agentii imobiliari spun ca din cauza contextului economic si politic, romanii se gandesc de doua ori inainte sa isi cumpere o casa noua.