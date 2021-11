Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Glenn Youngkin ar urma sa fie viitorul guvernator al statului Virginia, potrivit estimarilor presei americane, relateaza CNN și BBC. Ar fi prima victorie de acest gen obținuta de republicani din 2009 și pâna acum. Acesta are un avans de 2,7 procente în fața democratului…

- Declaratiile lui Blinken, facute intr-un interviu acordat duminica CNN, au avut loc la o zi dupa ce Statele Unite, Germania, Franta si Marea Britanie au cerut Iranului sa reia respectarea acordului nuclear din 2015 pentru ”a evita o escaladare periculoasa”. Acordul, in temeiul caruia Iranul restransese…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. Azi-noapte a ajuns la Roma alaturi de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Presedintele SUA, Joe Biden, a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca…

- Lev Parnas, fost partener al fostului avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost gasit vinovat vineri de catre tribunalul federal din Manhattan pentru finantare politica ilegala in alegerile de la jumatatea mandatului din 2018 din Statele Unite, informeaza AFP. Arestarea cetateanului…

- Statele Unite vor primi 125.000 de refugiati in 2022, un numar dublu fata de anul in curs, pentru 'a raspunde necesitatilor provocate de crizele umanitare din lume', a anuntat luni Departamentul de Stat de la Washington, transmite AFP, citeaza AGERPRES. Presedintele Joe Biden a creat o mica polemica…

- Un barbat, Donald Craighead, a fost arestat in apropiere de sediul Partidului Democrat, la Washington, iar o maceta si o baioneta se aflau in masina sa, pe care erau desenate svastici si alte simboluri rasiste, a anuntat Politia Congresului american, relateaza AFP. Donald Craighead, in varsta de 44…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat miercuri ca Iranul va avea in doua luni materialele necesare fabricarii unei bombe atomice, motiv pentru care a cerut comunitatii internationale un plan diferit fata de reluarea acordului nuclear din 2015, relateaza agentia EFE.”Nu stim daca regimul…

- Un fost practicant de arte marțiale a fost vineri prima persoana care s-a declarat vinovata de agresarea unui ofițer de poliție pe 6 ianuarie când susținatorii lui Donald Trump au atacat Capitoliul din Washington, relateaza AFP.Scott Fairlamb, în ​​vârsta de 44 de ani, se confrunta…