De ce și cum a câștigat Primăria Piatra Neamț războiul parcărilor cu Prefectura Dupa ce Primaria Piatra Neamț a preluat parcarile de reședința și prin Hotarare a Consiliului Local Piatra Neamț a emis un regulament in acest sens, Prefectura Neamț a atacat documentul in contencios, ceea ce a dus la suspendarea sa, cu efectele cunoscute. Cetațenii nu au putut incheia noi contracte, nu s-au incasat bani la bugetul municipiului, harțuiala a fost la ordinea zilei intre instituții și partide. Instanța de contencios, dupa deliberari și audieri, a constatat ca ”nici unul dintre motivele invocate de reclamant (prefectura- n.r.) nu subzista”, motivarea aratand ca ”instanța apreciaza… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

