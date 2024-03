Știre actualizată. Angajată a Prefecturii Neamț reținută de DGA. Poziția oficială a instituției Actualizare: Un comunicat dat publicitații de Prefectura Neamț confirma știrea inițiala. Se menționeaza ca o angajata a instituției a fost reținuta pentru 24 de ore pentru fapte de corupție. Comunicatul integral il puteți citi mai jos. „In urma activitaților specifice, astazi, 12.03.2024, polițiști din cadrul SJA Neamț au reținut, in vederea continuarii cercetarilor, un funcționar public din cadrul Instituției Prefectului județul Neamt, banuit de comiterea unor fapte de corupție. Fața de persoana in cauza a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore, fiind incarcerata in Centrul de Reținere… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform newsallert.ro , in aceasta dupa-amiaza de marți, 12 martie, ofițerii DGA Neamț au reținut o angajata a Prefecturii. Ea este cercetata sub suspiciunea ca ar fi primit foloase necuvenite in schimbul eliberarii de titluri de proprietate. Ar fi vorba despre o persoana care lucra de mai mulți ani…

- Conform newsallert.ro , in aceasta dupa-amiaza de marți, 12 martie, ofițerii DGA Neamț au reținut o angajata a Prefecturii. Ea este cercetata sub suspiciunea ca ar fi primit foloase necuvenite in schimbul eliberarii de titluri de proprietate. Ar fi vorba despre o persoana care lucra de mai mulți ani…

- Femeia a fost reținuta și dusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. The post CONDUCERE ILEGALA Femeie reținuta pentru conducere fara permis, de doua ori in aceeași zi first appeared on Informatia Zilei .

- Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Transporturi Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana banuita in stare de reținere, dupa ce aceasta ar fi sustras portofelul altei persoane. La data de 07 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției Regionale de Transporturi Brașov…

- O femeie in varsta de 37 de ani din Lugoj a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiști, dupa ce au prins-o de doua ori in aceeasi zi la volanul mașinii, desi avea permisul de conducere suspendat, a anunțat IPJ Timiș, citat de News.ro.Prima data, femeia a fost oprita in trafic, pentru un control, vineri,…

- Eveniment Percheziții la persoane cercetate pentru furt calificat februarie 13, 2024 13:17 Ieri, 12 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Videle, impreuna cu polițiștii Formațiunii Investigații Criminale Videle, au efectuat doua percheziții domiciliare in municipiul București,…

- Eveniment O femeie din Roșiori de Vede, cercetata pentru tentativa la talharie, a fost reținuta și introdusa in arest ianuarie 5, 2024 11:08 O femeie, in varsta de 43 de ani, din Roșiori de Vede, cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa la talharie, a fost reținuta de polițiști.…

- Eveniment Peste 500 de kilograme de articole pirotehnice, indisponibilizate in urma unor percheziții in Roșiori de Vede decembrie 21, 2023 12:58 Miercuri, 20 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au pus in executare trei mandate de percheziție…