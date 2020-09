De ce și-au pierdut cetățenii încrederea în Poliția Română: Ce trebuie să se schimbe în această instituție In ultimii ani, Poliția Romana a fost implicata in zeci de scandaluri, care au dus automat și la scaderea increderii cetațenilor in aceasta instituție. Sindicaliștii sunt de parere ca principala cauza care a dus la acest lucru este intervenția politicului, precizand ca inspectorii generali ar trebui sa fie numiți in funcții prin votul polițiștilor, nu prin decizii politice, fiindca „majoritatea parlamentarilor sunt infractori”. Cel mai recent scandal in care a fost implicata Poliția Romana și a dus la demisia inspectorului general a fost cel legat de inmormantarea liderului clanului Duduianu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

