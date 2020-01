De ce se pune lămâie în nas. Nu ştiai acest truc Nasul nostru contine vase mici de sange care au tendinta sa sangereze usor atunci cand sunt rupte, scrie girly.ro. Atunci cand iti curge sange din nas, nu trebuie sa-ti lasi capul pe spate. Trebuie sa-l mentii intr-o pozitie neutra, cu obrazul paralel cu solul, in timp ce strangi narile. Nu iti sufla insa nasul pentru ca vei elimina cheagul de sange format si vei incepe sa sangerezi din nou. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece aduce cu sine si viroze, raceli si chiar gripa, iar simptomele specifice devin de-a dreptul insuportabile si ofera senzatia permanenta de disconfort. Primele ele, nasul infundat, care poate fi tratat si cu remedii naturiste. Stiai ca ceapa te ajuta sa respiri normal cand esti...

- Dieta cu lamai nu este pentru oricine si nu trebuie urmata pe o perioada lunga de timp. Se obtin rezultate spectaculoase, insa trebuie urmata cu mare grija!Stim ca lamaile au multa vitamina C si intaresc sistemul imunitar, dar ele au si un efect spectaculos asupra digestiei.

- ”Nașul atletismului kenyan”, Colm O’Connell, este antrenorul care a format 25 de campioni mondiali pana in prezent. Printre ei, și recordmenul la proba de 800 de metri, David Rudisha. Barbatul a ajuns in Iten, Kenya, in anii ’70 ca profesor și a devenit o legenda.Am ajuns la capatul poveștii din Iten,…

- Corpul uman a fost și inca este o mare curiozitate pentru omenire și pentru știința. Știai ca urechile și nasul nu se opresc niciodata din crescut? Afla și alte curiozitați despre corpul uman!

- Stiai ca hrisca este un aliment care are multe beneficii asupra corpului? Pe langa faptul ca iti detoxifica organismul, hrisca te ajuta sa slabesti si sa tii la distanta multe probleme de sanatate.

- Cartofii contin carbohidrati, proteine, vitamina C, vitamina B6, potasi, fier, magneziu si zinc, astfel ca, daca bei des suc de cartofi, poti vindeca o multime de afectiuni, in special ale sistemului digestiv, scrie exquis.ro.Sucul de cartofi are numeroase beneficii la care cu siguranta nu…

- Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe persoane…

- Bayern Munchen a declinat oferta pe care i-a facut-o antrenorul francez Arsene Wenger de a prelua banca tehnica a echipei, scrie cotidianul Bild.''Arsene Wenger l-a contactat pe Karl-Heinz Rummenigge (presedintele Consiliului Director al clubului) miercuri dupa-amiaza pentru a-i spune ca este interesat…