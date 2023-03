De ce sărbătorim Ziua Femeii și Ziua Mamei pe 8 Martie 8 Martie este Ziua Internationala a Femeii, iar in Romania (dar și in alte țari) este și Ziua Mamei. Ziua Internaționala a Femeii a fost adoptata in 1977, printr-o rezoluție a Adunarii Generale a ONU. ONU a sarbatorit pentru prima data Ziua internaționala a femeii pe 8 martie, in 1975 — Anul internațional al femeii. Ziua Mamei se serbeaza inca de pe vremea grecilor antici. In fiecare primavara, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Sarbatoarea dateaza din timpul legendelor despre zeii Olimpului, cand grecii au inchinat zeitei Cybele, zeita pamantului si mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

