Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in cadrul unui interviu acordat TurdaNews, primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a prezentat stadiul lucrarilor de pe strada Gheorghe Barițiu și imprejurimi. Potrivit acestuia, asfaltarea strazii Gheorghe Barițiu a fost oprita temporar pana se finalizeaza lucrarile de pe strada Plopilor…

- Incepand cu data de 16.06.2023, firma de transport CENTOTRANS, care a preluat de la inceputul lunii iunie ruta Campia Turzii – Cluj-Napoca, iși va modifica programul de circulație. Pana la data de 15 iunie, inclusiv, se va circula dupa programul inițial pe care vi l-am prezentat. Citește și: Incepand…

- Un minor din Campia Turzii a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile, azi, in urma unei decizii a Judecatoriei Turda. Minorul este acuzat de talharie. „Admite propunerea formulata in dosar nr. 1246/P/2023 al Parchetului de pe langa Judecatoria Turda și in consecința: In baza art. 219 alin. 7 Cod…

- In urma cu cateva zile intr-o filmare realizata la Campia Turzii au fost surprinse survoland spațiul aerian celebrele avioane F-22 Raptor. F-22 Raptor produs de Lockheed Martin/Boeing este un avion de vanatoare cu un singur loc, face parte din generația a cincea de avioane militare care dispun de supermanevrabilitate…

- Președintele TSD Campia Turzii, Rareș Ceclan, critica lipsa de performanța in sport din oraș și considera ca administrația locala „ignora istoria și tradițiile orașului” prin nepasare. „Fotbal pentru toți….dar nu pentru Campia Turzii.. In primul rand vrem sa felicitam echipele de fotbal din zona Turda…

- Inca o strada din municipiul Campia Turzii a fost asfaltata complet, potrivit primarului, Dorin Lojigan. Este vorba de Strada Speranței, cuprinsa in obiectivul de investiții „Reabilitarea strazilor Gheorghe Doja, Petru Rareș, Mihail Sadoveanu și Speranței”. „Prin desființarea garajelor inestetice și,…

- ????A fost inaugurat aparatul RMN de ultima generație, din dotarea Spitalului Municipal „Dr. Cornel IGNA”. In prezența domnului primar, Dorin Nicolae LOJIGAN, a doamnei prefect, Irina Munteanu, precum și a invitaților din mass-media, conducerea unitații medicale, prin domnul manager, Adrian Antal, domnul…

- Azi a inceput asfaltarea tronsonului III al strazii Nicolae Titulescu din Campia Turzii. 200 de tone de asfalt așteapta sa fie așternute azi pe partea carosabila, pe un drum care acum un an era camp. ”Chiar daca este joia mare, colegii de la Domeniul Public lucreaza și astazi, chiar destul de bine.…