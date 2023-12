Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 13 ani, gasit mort dupa ce ar fi cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea Pucioasa, județul Dambovița. Andrei era elev la Școala gimnaziala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, județul Dambovița. Baiatul era in excursie la Targul de Craciun…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, sambata, ca un ostatiic din Fașia Gaza, cu cetațenie dubla, romano-israeliana, a decedat. MAE nu precizeaza in ce condiții a murit romanul. Este primul ostatic de origine romana care a decedat in Fașia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul…

- Henry Kissinger, fost secretar de stat al SUA și al carui impact asupra politicii externe americane s-a intins pe parcursul a zeci de ani, a incetat din viața la varsta de 100 de ani, miercuri, la domiciliul sau din Connecticut. Anunțul decesului sau a fost facut de firma sa de consultanța, fara a fi…

- Israelul a anunțat ca 11 soldați au fost uciși marți in operațiunea terestra din Fașia Gaza. Astfel numarul militarilor morți incepand din 7 octombrie a ajuns la 326. Acest nou razboi din Orientul Mijlociu a inceput dupa 7 octombrie, cand seria de atentate teroriste comise de organizația islamista Hamas…

- Femeia in varsta de 60 de ani, strivita de caderea de la etajul 5 a unei contabile de 43 de ani, a murit miercuri noapte, la Spitalul Universitar. Femeia in varsta de 60 de ani peste care a cazut o femeie care a vrut sa se sinucida, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 […] The post VIDEO. Femeia strivita…

- Un copil din Galați a murit duminica, 10 septembrie, dupa ce a cazut cu gatul in ghidonul unei biciclete. Imediat dupa accident, baiețelul a intrat in stop cardio-respirator. La fața locului a intervenit un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța, pentru a-i salva viața copilului, insa a fost…

- Un baiat de 15 ani a murit la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un șofer beat. Adolescentul se afla pe o trotineta electrica, dar mergea pe contrasens. Șoferul mașinii va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva pentru ucidere din culpa. Baiatul de 15 ani, din…

- Primul pacient recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate. ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul…