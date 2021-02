Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca urmeaza sa fie deschise 180 de centre de vaccinare unde imunizarea anti-covid va fi realizata numai cu vaccinul AstraZeneca.

- Primaria Municipiului Zalau, prin Direcția de Asistența Sociala, a amenajat doua centre de vaccinare, la Cercul Militar Zalau și la Centrul de zi pentru persoane varstnice “Tinerețe fara Batranețe”. Centrul de la Cercul Militar Zalau, cu trei puncte de vaccinare, a devenit funcțional in 18 ianuarie.…

- Prefectul Marian Grigoras a informat ca in judetul Iasi s-au ocupat peste 17.000 dintre locurile de vaccinare disponibile pana pe 31 ianuarie. Potrivit sursei citate, pentru etapa a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 in judetul Iasi s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ , pana in…

- In urma unei analize efectuate impreuna cu D.S.P. Bucuresti, in prima faza s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui numar de 8 centre cu 23 puncte de vaccinare, organizate in unitațile medicale, dupa cum urmeaza: * Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei…

- In prima videoconferința cu prefecții, premierul Florin Cițu a anunțat ca prioritatea din acest moment este campania de vaccinare anti-COVID-19, iar intenția guvernului este de a lansa de saptamana viitoare a doua etapa de vaccinare. Pentru aceasta va fi nevoie ca toate cele 900 de centre de vaccinare…

- Procesul de vaccinare continua miercuri in 25 de noi centre deschise in București și in județele Dolj, Timiș și Hunedoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților...

- Este o prima etapa in care este inclus personalul care lucreaza in instituții medicale. Fiecare centru de vaccinare din spitalele din județ are un coordonator. Vor fi echipe speciale care se ocupa de vaccinare, formate din medic, 2 asistenți medicali și un registrator medical. In toate unitațile sunt,…

- Un numar de 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 vor functiona in judetul Timis, din care 17 vor fi la Timisoara si doua la Lugoj. Astfel de centre vor mai functiona in orasele din judetul Timis, dar si in localitatile aflate in apropierea municipiului Timisoara. Potrivit unui comunicat…