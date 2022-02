Stiri pe aceeasi tema

- 6.000 de lei este amenda usturatoare pe care a primit-o un barbat de 40 de ani din municipiul Roman care a sunat la numarul de urgența 112 pentru ca nu era lasat sa sa intre intr-o sala de jocuri de noroc, informeaza news.ro . Incidentul a avut loc miercuri seara, 26 ianuarie, potrivit unui comunicat…

- Zece persoane din șapte gospodarii au fost evacuate, joi dimineata, dupa ce o autocisterna incarcata cu xilen s-a rasturnat pe DN 15, la Grinties, județul Neamț. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a precizat ca pompierii actioneaza pentru asigurarea masurilor de prevenire si…

- Trei oameni de afaceri, doi din judetul Botosani si unul din judetul Neamt, dar si un fost inspector al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava au fost condamnati, joi, definitiv la pedepse cu suspendare, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…

- Cum poți sa-i incurajezi pe sceptici sa se vaccineze impotriva coronavirusului? Unui cioban german i-a venit cu ideea sa aranjeze 700 de oi și capre in forma unei seringi uriașe. Ideea a fost pusa in practica in orașul Schneverdingen din nordul Germaniei. Ciobanul neamț, Wiebke Schmidt-Kochana,…

- Meteorologii anunta, pentru intervalul miercuri ora 9.30 - 18.00, ninsori, polei și intensificari ale vantului in 14 județe. In județele Suceava, Neamț, Bacau și la munte vor predomina ninsorile moderate cantitativ și va continua sa se depuna strat de zapada. In restul Moldovei vor fi precipitații…

- Familia Capușan așteapta cu emoții ședința Consiliului Local din 6 decembrie unde va fi dezbatut Planul Urbanistic Zonal pentru un mega ansamblu de pe B-dul Muncii nr. 4-6 - str. Fabricii (front vestic), Ansamblu ”Noroc”.Terenul era deținut de Novali Massimo, consul onorific al Italiei pentru judetele…

- Un preot care a tinut, duminica, o predica la slujba de la manastirea Sihastria, judetul Neamt, reclama faptul ca oamenii sunt „constransi, haituiti si manipulati in fel si chip” ca sa se vaccineze anti-COVID. El se lamenteaza in legatura cu faptul ca „sare presa” atunci cand preotii transmit mesaje…