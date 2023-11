Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: www.amiwhite.ro Odihna de calitate este fundația unei vieți sanatoase, pline de energie și optimism. Dar, de multe ori, in ritmul alert al vieții moderne, uitam sa acordam atenția cuvenita acestui aspect esențial, motiv pentru care ne-am gandit ca 12 sfaturi eficiente și reunite aici te…

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- Somnul este un aspect crucial al sanatații și bunastarii noastre generale. Calitatea și durata somnului pot avea un impact semnificativ asupra starii noastre de sanatate fizica și mentala. In acest articol, vom explora orele ideale pentru somn și ce poți face daca te confrunți cu probleme legate de…

- Articolul Cum sa iti imbunatatesti somnul in mod natural – sfaturi si remedii pentru un somn sanatos si odihnitor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Somnul este vital pentru sanatatea, productivitatea si bunastarea noastra in general, indiferent de varsta. Dar ce te faci atunci cand intampini…

- Pompierii au intervenit, vineri dimineata, la sediul unei firme care incarca butelii de oxigen, la Cluj-Napoca, fiind constatate scurgeri dintr-un recipient de circa 10.000 de litri incarcat cu oxigen. Accesul persoanelor civile a fost restrictionat intr-un perimetru cu o raza de 500 de metri, iar robinetul…

- Sfaturi prețioase de la celebrul doctor Vlad Ciurea. Ce trebuie sa bei in fiecare dimineața, pe stomacul gol, ca sa iți pui creierul in mișcare. Daca consumi aceasta bautura zi de zi, vei observa cum totul se va schimba in viața ta. Nu te-ai fi gandit la asta, iți pune imediat creierul in mișcare. Bautura…

- Mitul 1: Trebuie sa dormim 8 ore pe noapteUnul dintre cele mai raspandite mituri este ca avem nevoie de exact 8 ore de somn in fiecare noapte. In realitate, cantitatea optima de somn variaza de la persoana la persoana. Unii adulți se simt energizați și odihniți cu doar 6-7 ore de somn, in timp ce alții…

- Un somn odihnitor se datoreaza in mare masura și culorii așternuturilor de pe pat. Suprinzator, nuanțele mai intunecate, precum gri, verde inchis sau albastru au un efect calmant și reduc stresul, ceea ce influențeaza calitatea somnului.